Губернатор Подмосковья представил врио главы городского округа Котельники

В городском округе Котельники сменился руководитель администрации — им стал Михаил Соболев. Он работал в федеральном министерстве ЖКХ и в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев , представляя его на заседании правительства.

«Я хочу поприветствовать Михаила Соболева — человека, который знает Московскую область. Сегодня, Михаил Валерьевич, вам было предложено возглавить Котельники. Как и каждый городской округ, он имеет специфику. Вы работали и в федеральном министерстве ЖКХ, и в Подмосковье. Очень надеюсь, что у вас все получится», — подчеркнул губернатор.

Ранее городской округ Котельники возглавлял Сергей Жигалкин.

«Он направлен на другой, не менее важный, ответственный участок. Очень надеюсь, что и там он будет так же максимально ответственен и профессионален. Там задачи тоже не из простых», — сказал Андрей Воробьев.

Совет депутатов городского округа Котельники 26 августа принял к сведению досрочное прекращение полномочий Сергея Жигалкина. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».