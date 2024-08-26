Михаил Соболев стал временно исполняющим обязанности главы в Котельниках

Фото: Министерство территориальной политики МО

Временно исполняющим полномочия главы городского округа Котельники стал Михаил Соболев. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

26 августа Совет депутатов городского округа Котельники принял к сведению досрочное прекращение полномочий главы муниципалитета Сергея Жигалкина. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Временно обязанности главы возложили на Михаила Соболева, который работал заместителем Жигалкина.

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