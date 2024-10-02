Глава городского округа Фрязино поздравил жителей с Днем пожилого человека

В центре культуры и досуга «Факел» в городе Фрязино состоялось торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека. Глава городского округа Дмитрий Воробьев, вместе с депутатами и общественниками поздравили старшее поколение с праздником.

Старшее поколение жителей Фрязино является гордостью и примером для подражания. Эти люди внесли значительный вклад в развитие науки, построили мощные промышленные объекты и жилые дома, создали надежную социальную инфраструктуру, заложив прочную основу для современных достижений. Особенно впечатляет, как при большой нагрузке на работе они успевали вести активную социальную жизнь, воспитывать детей и заботиться о своих пожилых родственниках.

Сегодня забота о старшем поколении становится одной из приоритетных задач в социальной политике Подмосковья. Во Фрязино успешно функционирует клуб «Активное долголетие», участники которого продолжают удивлять своей энергией, жизнелюбием и активной гражданской позицией.

«Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева, у активных пенсионеров Подмосковья есть место, где они могут заниматься спортом, проводить культурные мероприятия и участвовать в мастер-классах. Огромное спасибо вам за доброту, любовь, мудрость и заботу! Наши предприятия всегда оказывают активную поддержку старшему поколению, и я был рад сегодня вручить подарки от одного из ведущих предприятий Фрязино „Май“ — чайные наборы нашим представителям серебряного возраста!», — отметил глава городского округа Дмитрий Воробьев.

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