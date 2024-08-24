Глава Чехова Собакин вручил подросткам паспорта на торжественной церемонии

Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в спортивном комплексе «Олимпийский» в Чехове. Глава городского округа Михаил Собакин поздравил ребят.

«Паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладание российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны», — подчеркнул Михаил Собакин.

Документ и экземпляр Конституции России вручили 13 подросткам: Ксении Гридиной, Кириллу Сабирову, Карине Ибрагимовой, Александру Семенютину, Дмитрию Калч, Арине Солдатовой, Регине Кузьминой, Ольге Мошечковой, Дарье Ковалевой, Дарье Канаевой, Максиму Шульгину, Станиславу Веретину и Карине Малашенко.

Глава округа Михаил Собакин пожелал ребятам гордо носить звание гражданина и стремиться к новым знаниям.

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