Глава Фрязина встретился с жителями частных домов по улице Попова

Капитальный ремонт дорожного покрытия проведут от дома № 1 на улице Попова в сторону Станционной улицы и по территории частного сектора во Фрязине. Жители начали задавать вопросы о сроках работ специалистам муниципального Центра управления регионом.

Выездное совещание с профильными специалистами провел глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Он проверил, сколько рабочих и единиц техники работают на объекте.

«Подрядная организация завершила работу по подготовке основания по всей длине запланированного к реконструкции участка и приступила к укладке асфальтобетона, который отличается высоким сопротивлением деформации. У собственников индивидуальных жилых домов возникли вопросы по технологии и границам производства работ. На месте обсудили каждое обращение, главная просьба фрязинцев — оперативно восстановить „лежачие полицейские“ для безопасности передвижения жителей улицы. Исполнитель вернет дорожные неровности там, где они были установлены до реконструкции», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.

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