Глава Фрязина вручил золотые значки ГТО участникам клуба «Активное долголетие»

Всего с сентября прошлого года обладателями золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне» во Фрязине стали 13 жителей серебряного возраста. За это глава городского округа Дмитрий Воробьев поблагодарил руководителя клуба «Активное долголетие» Маргариту Маринаки.

«Знаю, что участники клуба всегда с большим энтузиазмом участвуют в спортивных соревнованиях в городах нашего Подмосковья. А их достижения вдохновляют нас всех и доказывают, что возраст — не преграда для активной жизни!» — сказал Дмитрий Воробьев.

Всего в клубе «Активное долголетие» во Фрязине зарегистрированы более девяти тысяч человек. За время существования клуба 535 из них получили бронзовые знаки, 1190 — серебряные, и 1953 — золотые.

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