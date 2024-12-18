Глава Фрязина проверил качество уборки снега в 4 кварталах

Руководитель городского округа Дмитрий Воробьев провел традиционный обход территории. Было проверено качество работы городских служб и управляющей организации на улицах Лесной, Пионерской и Октябрьской.

После осмотра четырех городских кварталов Дмитрий Воробьев отметил, что управляющие компании хорошо справляются со своими обязанностями, и поручил не снижать планку в течение всей зимы.

Глава муниципалитета отметил недочеты в уборке территорий, прилегающих к торговым объектам. Дмитрий Воробьев подчеркнул, что главным приоритетом остается порядок в городе, поэтому с предпринимателями, не исполняющими свои обязательства, необходимо проводить работу и строго контролировать этот вопрос.

Дмитрий Воробьев также напомнил жителям Фрязина, что сотрудники коммунальных служб работают по общему для всей Московской области регламенту. Сначала от снега должны быть очищены социальные учреждения, входные группы домов, подходы к автобусным остановкам и контейнерным площадкам, проезды для автомобилей.