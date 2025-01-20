Глава Фрязина проверил доступность городской инфраструктуры для инвалидов

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев провел обход территорий в городе на предмет доступности для жителей с ограниченными возможностями. Вместе с ним в мониторинге участвовали глава местного отделения Всероссийского общества инвалидов Антонида Оносова, сотрудники администрации, депутаты, представитель Мосавтодора и активист Максим Литвиненко.

Обход провели по маршруту от Московской улицы, дом № 6, до улицы Мира, дом № 20, которым Максим Литвиненко ежедневно пользуется, передвигаясь на инвалидной коляске. Дмитрий Воробьев отметил, что наибольшее число замечаний вызвали тротуары на Московской улице. Мосавтодор в 2026 году проведет их реконструкцию, в результате которой все спуски будут соответствовать стандартам доступной среды.

Глава городского округа поручил ответственным лицам организовать уборку снега на пешеходных переходах, чтобы обеспечить безопасность передвижения.

Дмитрий Воробьев также обратил внимание на проблема доступа в городскую поликлинику, куда можно заехать на коляске только с дороги по Новому Проезду. Руководитель муниципалитета поручил привести в порядок спуск с Московской улицы в порядок: отремонтировать асфальтовое покрытие и обработать территорию противогололедными материалами. Также будут направлены письма владельцам торговых объектов на проспекте Мира с просьбой обеспечить подобающее состояние пандусов.

«Все объекты должны быть доступны для маломобильных жителей. Мы продолжим нашу работу в данном направлении», — заверил Дмитрий Воробьев.