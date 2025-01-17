Глава Фрязина провел встречу с жителями дома № 4 на Лесной улице

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев и специалисты профильных служб обсудили с горожанами частные и общегородские вопросы. Жителей интересовали темы благоустройства, экологии и строительства.

Встреча состоялась по просьбе жителей дома. Фрязинцы пожаловались в Центр управления регионом на то, что складированный снег не вывозят с дворовой территории. Управляющая организация завершила уборку территории после обращения граждан, однако глава округа потребовал от ответственных служб проводить ее более оперативно и без необоснованных задержек.

Жители также обратили внимание администрации на отсутствие уличного освещения, качество очистки крыш и расположение урн. Сотрудникам учреждения «Городское хозяйство» поручено проверить светильники на Лесной и Пионерской улицах и заменить неработающие лампы.

Дмитрий Воробьев обсудил с жителями соседних домов необходимость замены тротуарной плитки на пешеходной аллее между Советской и Октябрьской улицами. «Территорию включим в план благоустройства общественных пространств и капитально обновим, как только инициатива получит одобрение в правительстве Московской области», — сказал глава округа. Он поблагодарил горожан за инициативность и внимание к судьбе Фрязина.