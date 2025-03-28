Глава Фрязина провел встречу с активистами «Движения первых»

Встреча главы округа с активистами «Движения первых» прошла в Центре культуры и досуга «Факел». Участники поговорили про образование, патриотизм и личностное развитие.

Руководит местным отделением «Движения первых» во Фрязине Марина Брикса. Ребята участвуют в жизни города: посещают музеи, концерты, встречаются с интересными людьми и сами становятся примером для сверстников. На встрече отметили, что активисты — сообщество сильных, инициативных и неравнодушных ребят, для которых важны традиции, историческая память и любовь к Родине.

«В рамках „Классной встречи“ мы обсудили важные темы, касающиеся образования, карьеры, патриотизма и личного развития. Отвечал на вопросы честно, открыто и без „воды“. Такие диалоги крайне важны. Они помогают молодежи понять себя, определиться с будущим и увидеть, что власть готова их слушать и поддерживать. Горжусь, что в нашем городе растет такое ответственное и целеустремленное поколение!» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.