Глава Фрязина принял участие в крещенском богослужении

Жители муниципалитета отметили светлый праздник Крещения Господня. В богослужении и крестном ходе поучаствовал и глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Настоятели храмов Фрязина отец Дмитрий и отец Сергий вечером 18 января провели обряды освящения купелей. Дмитрий Воробьев поздравил жителей муниципалитета с праздником Крещения Господня.

«Искренне надеюсь, что крещенская вода наполнит ваши сердца благодатью и придаст сил для добрых начинаний и свершений. Пусть этот праздник станет для вас началом нового, светлого этапа в жизни, наполненного верой, надеждой и любовью», — пожелал глава Фрязина.

Крещение является не просто обрядом. Это глубокий символ очищения и обновления, время, когда души наполняются благодатью.

В городском округе на Крещение оборудовали две иордани — у храма Рождества Христова и на озере Большое. Рядом с купелями были обустроены теплые раздевалки и палатки с горячим чаем. За безопасностью следили сотрудники МЧС и полиции.