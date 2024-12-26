Глава Фрязина поздравил с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев, глава совета депутатов Елена Романова и активисты «Молодой гвардии» побывали в гостях у трех участников Великой Отечественной войны. Ветеранов поздравили с наступающими праздниками и вручили им новогодние подарки.

Уроженец Павловского Посада Александр Тимофеев в 2024 году отметил свое 98-летие. В годы войны он служил механиком в штурмовой авиации, участвовал в операции «Багратион», освобождал территорию СССР и европейских стран от фашистов. Александр Филиппович награжден орденом «Отечественной войны» второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

Заслуженному работнику образования Ивану Жучкову в этом году также исполнилось 98 лет. В 1944 году после окончания школы авиамехаников попал на 1-й Украинский фронт. Участвовал в Венской и Берлинской операциях, награжден орденами «Отечественной

войны» первой и второй степени и несколькими медалями. Иван Иванович даже на пенсии продолжает заниматься сохранением истории России и передачей ее молодежи. Сейчас он создает художественный календарь,в котором основной акцент будет направлен на Дни воинской славы России.

Серафим Усков родился в 1930 году, в совсем юном возрасте воевал против подразделений Степана Бандеры на Украине. Серафим Захарович награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Дмитрий Воробьев побеседовал с ветеранами, расспросил об их состоянии здоровья. «Свидетели войны — самое большое богатство нашего общества, это люди, которые неустанно подают нам пример мужества, отваги, единства и жизнелюбия», — подчеркнул глава муниципалитета.