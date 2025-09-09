Глава Фрязина поздравил коллектив Института радиотехники с 70-летием

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил коллектив филиала Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук с 70-летием. Многие великие ученые связаны с ФИРЭ РАН.

Здесь были сделаны новаторские работы по радиолокации планет, впервые в СССР созданы кварцевые световоды, зародилась школа физической акустоэлектроники и были заложены основы будущей мировой лазерной корпорации. В Институте работают ученые и инженеры, которые десятилетиями верны своему делу.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев и генеральный конструктор АО НПП «Исток» Александр Борисов поздравили коллектив и вручили им подарки.

«Сегодня, под руководством молодого и динамичного директора, доктора физико-математических наук Евгения Вилкова, институт с уверенностью смотрит в будущее, развивая такие передовые направления, как квантовые технологии, волоконная оптика и материалы для наноэлектроники», — отметил глава округа.

Глава муниципалитета пожелал сотрудникам новых новаторских открытий и процветания.