В центре казачьей культуры во Фрязине прошла встреча главы муниципалитета с семьями бойцов спецоперации. На ней обсудили необходимую поддержку.

Каждый желающий мог обратиться с просьбой или вопросом лично к главе Фрязина. Запросы передали в Центр поддержки семей мобилизованных и управляющие организации. Также для собравшихся организовали концерт.

Центр казачьей культуры успешно функционирует во Фрязино с 2023 года. Сейчас в нем реализуются три основные программы: казачий фольклор, начальная военная подготовка и встречи с историками и писателями, организация экспозиций и выставок.

Отметим, что в сентябре этого года президент России Владимир Путин наградил сотрудников Центра казачьей культуры. Они активно выезжают с концертами в зону боевых действий, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.

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