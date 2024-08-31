Глава Фрязина Дмитрий Воробьев проверил готовность котельных к зимнему сезону

По поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел личную проверку готовности котельных к новому отопительному периоду. Совместно с генеральным директором «Теплосеть Фрязино» Николаем Танасийчуком и коллегами он организовал внеочередной мониторинг работы центральных объектов теплоснабжения.

В котельной № 11, обслуживающей дома и образовательные учреждения на Окружном проезде, завершилось техническое перевооружение. Теперь здесь функционируют три современных котла, модернизирована автоматика, отремонтированы газовое оборудование, дымоходы и другие конструктивные элементы. Новая система химводоподготовки обеспечивает котельное оборудование умягченной водой. В этом сезоне также были заменены насос горячего водоснабжения и задвижки на аккумуляторных баках, а теплообменники прошли промывку.

Котельная № 13 работает в сезонном режиме, и ее капитальная реконструкция станет одним из ключевых проектов Наукограда в ближайшие годы. Техническое перевооружение котельной на улице Вокзальной обеспечит стабильную подачу горячей воды и тепла в 81 многоквартирный дом. Реконструкция будет проходить поэтапно с 2025 по 2027 год, сейчас завершаются работы по подготовке детального плана. После завершения проекта котельная перейдёт на круглогодичный режим работы, что позволит снизить нагрузку на другие котельные.

«На всех объектах устанавливаются датчики для удаленной диспетчеризации теплоносителя. Сотрудники нашей теплосети ежегодно проводят масштабные работы по обновлению оборудования и внимательно относятся к приемке многоквартирных домов и социальных учреждений к отопительному сезону. Наша ключевая задача — безаварийная подача тепла фрязинцам», — отметил Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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