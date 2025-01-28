Глава Фрязина Дмитрий Воробьев проведет встречу с жителями 30 января

Традиционная выездная встреча состоится в помещении средней школы № 3 на улице Дудкина, 12. Мероприятие станет отличной возможностью для всех жителей задать свои вопросы главе городского округа Дмитрию Воробьеву.

Во встрече, кроме руководителя муниципалитета, примут участие его заместители, депутаты окружного совета, представители ресурсоснабжающих организаций, коммунальных и социальных служб. Горожане получат отличную возможность узнать о планах и перспективах развития Фрязина, а также поделиться своими предложениями и замечаниями.

Вход на мероприятие свободный, но следует учитывать, что оно рассчитано на лиц старше 16 лет. Начало выездной встречи в 18:00.

Предыдущую встречу глава Фрязина провел с жителями дома № 4 на Лесной улице, которых интересовали темы благоустройства, экологии и строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.