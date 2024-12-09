Глава Фрязина Дмитрий Воробьев посетил завод по производству компьютеров

В этом году завод по производству компьютерного и серверного оборудования «Инферит» стал лауреатом национальной премии «Бренд года в России» в номинации «Цифровые носители информации». Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с руководством компании, вместе они обсудили планы по расширению производства.

Директор по продажам компании «Инферит» Олег Епишин и глава Фрязина Дмитрий Воробьев побеседовали о планах развития завода, о наращивании производственных мощностей, о профориентационной работе с молодежью.

Завод «Инферит» входит в Группу компаний Softline, в 2022 году он стал резидентом особой экономической зоны «Исток». Производство компании занимает площадь пять тысяч квадратных метров, там трудятся свыше 70 специалистов. В год «Инферит» производит до 300 000 компьютеров, серверов, моноблоков, ноутбуков и до 60 000 материнских плат, планок оперативной памяти и других компонентов. Продукция завода совместима с текущими решениями российских и зарубежных вендоров.

В 2024 году компания стала лауреатом национальной премии «Бренд года в России» в направлении «Цифровые носители информации» и вошла в шорт-лист номинации «Успешный ребрендинг».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».