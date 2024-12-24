Глава Фрязина Дмитрий Воробьев подвел итоги 2024 года

Участником встречи также стал генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Исток» имени Шокина Александр Борисов.

Озвучили на мероприятии и достижения городского округа Фрязино в уходящем году. Так, в муниципалитете развивается Особая экономическая зона, реализуются новые инвестпроекты, появляются рабочие места.

Обновления происходят и в медицинских учреждениях. Новое оборудование поступило в подразделение имени М. В. Гольца «Щелковской больницы». Это стало возможным благодаря мерам поддержки. К примеру, с помощью областной программы «Наша поликлиника» в больницы удалось привлечь новых специалистов, а также обновить инфраструктуру поликлиник. Скоро начнут строить третий современный межмуниципальный медцентр.

«Мы продолжаем реализовывать на территории национальные проекты и региональные программы. Совсем недавно мы открыли еще одно новое общественное пространство — сквер с детскими и спортивными площадками на улице Институтская. И не планируем останавливаться на достигнутом. При непосредственной поддержке наших инициатив губернатором Андреем Воробьевым мы продолжим обновлять образовательные учреждения, создавать новые места отдыха, помогать бойцам СВО и социально незащищенным группам населения и многое-многое другое. Продолжаем двигаться курсом нашего губернатора, исполняя национальные цели Президента России Владимира Путина», — отметил Дмитрий Воробьев.