Глава Дубны вручил юбилейные медали детям Великой Отечественной войны

Торжественная церемония прошла в здании администрации городского округа. В зале собрались те, чье детство пришлось на самое суровое время.

В годы Великой Отечественной войны эти люди, несмотря на свой юный возраст, продолжали учиться, трудились наравне со взрослыми, а некоторым пришлось испытать все ужасы фашистских концлагерей.

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина каждому ветерану вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Одной из награжденных стала Татьяна Михайловна Первомайская. Она всю жизнь проработала в ГосМКБ «Радуга», где была коллегой самого Александра Березняка. Но трудовой стаж ее начался в детские годы. Татьяне Михайловне в 1941 году было 11 лет. Она до сих пор помнит радость Победы.

После официальной части глава Дубны Максим Тихомирова пообщался с ветеранами. «Историю каждого из них можно запечатлеть в книге. То, что они пережили, как восстанавливали страну — это подвиг!» — отметил руководитель муниципалитета.