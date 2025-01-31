Глава Дубны Тихомиров проверил строительство домов на Тверской улице

Еще в конце декабря 2024 года жильцам дома № 34 на Тверской улице в Дубне вручили ключи от квартир. Сейчас там же строители возводят еще два дома. Глава Дубны Максим Тихомиров посетил стройплощадку, чтобы проверить, как продвигаются работы.

Рабочие завершают отделку фасада дома № 28, укладывают плитку внутри здания, а в ближайшее время пустят отопление. Сюда переедут жильцы из аварийного дома № 29 по Тверской улице. Люди там жили без ванных комнат и горячей воды.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил представителей компании-застройщика.

«Хочу еще раз выразить благодарность компании „Ин-Групп“ за то, что они взяли на себя ответственность: в свой коммерческий проект начинают заселять жителей аварийных домов, не начиная работ по комплексному развитию территорий», — сказал он.

Во дворах новых домов построят автопарковки и детские игровые площадки. А затем начнется строительство на нечетной стороне Тверской улицы: уже весной «Ин-Групп» приступит к работам по комплексному развитию территорию. В новые дома переедут жильцы оставшихся бараков на Тверской.