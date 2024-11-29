Территорию для отдыха планируют обустроить в Чернореченском лесу в Дубне

Чернореченский лес может стать новым местом для занятий спортом и отдыха жителей городского округа. О планах развития инфраструктуры на этой территории рассказал глава округа Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета отметил, что нужно создать комфортные условия для занятий лыжным спортом, для чего потребуется обновить базу «Юде-Кон» и восстановить созданную в годы СССР лыжероллерную трассу. Сейчас на территории лыжной базы установлены временные бытовки, которые явно не соответствуют статусу наукограда.

Кроме того, популярный для катания на ватрушках пик Тяпкина является небезопасным, что подтверждает статистика обращения пострадавших к медикам. В Чернореченском лесу предложили создать безопасную зону для зимних развлечений, в том числе трассу для катания на ватрушках.

Максим Тихомиров подчеркнул, что мнение жителей Дубны обязательно будет учтено при обсуждении преобразований Чернореченского леса. Он добавил, что при этом вырубать лес не планируют. «Наша цель — максимально сохранять природную среду, создавая при этом удобные условия для жителей и гостей наукограда», — сказал глава городского округа.

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