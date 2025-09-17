Глава Дубны проверил строительство дорог в поселке для многодетных

В городском округе Дубна завершается очередной этап строительства дорог в поселке для многодетных. Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров посетил населенный пункт, чтобы проверить качество выполненных работ, побеседовать с подрядчиками и местными жителями.

Специалисты уже подготовили песчаное основание для подсыпки щебня и формируют водоотводные канавы.

«Регулярно встречаюсь с жителями поселка для многодетных семей. Дороги здесь мы начали делать в прошлом году и положили порядка трех километров — в этом году сделаем столько же», — рассказал Максим Тихомиров.

Вместе с подрядчиками и сотрудниками профильных ведомств глава Дубны обошел локации, где у жителей есть вопросы к качеству выполненных работ.

«Технические вопросы на стройках возникают часто. Спасибо подрядчику, всегда идет на контакт. Глава постоянно выезжает на такие совещания, эти вопросы регулирует, все остаются довольны. В этом году мы формируем еще порядка трех километров дорог переходного периода, на щебеночном основании, но семьям этого уже достаточно, чтобы начинать строить дома на своих земельных участках», — отметил житель поселка для многодетных семей Павел Грек.