Глава Дубны проверил состояние общественных пространств после зимы

Комиссия из представителей администрации Дубны провела мониторинг состояния местных парков и скверов, а также качества уборки улиц. В округе начали готовиться к традиционным субботникам.

После осмотра глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что сотрудники предприятия «Городские парки» провели качественную работу после зимы: к примеру, расчистили берег озера от камыша.

Скоро специалисты приступят к озеленению территории и работам по освещению. Также комиссия побывала на Комсомольской набережной — здесь тоже все в порядке.

Есть вопросы лишь к уборке газонов в городе. Вдоль тротуаров рабочим предстоит убрать мусор.

«Поставил задачу МБУ „ЖКУ“ и подрядчикам в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Параллельно определяем площадки для проведения традиционных общегородских субботников», — добавил Максим Тихомиров.