Сегодня 09:17 Глава Дубны проверил реконструкцию котельной Левобережья 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Дубна Подмосковье

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Отопление

Ремонтные работы

Масштабная модернизация систем теплоснабжения продолжается на объекте в рамках губернаторской программы. Ход работ проверил глава городского округа Максим Тихомиров.

Специалисты уже смонтировали новый водогрейный котел, идет установка вспомогательного оборудования. Эти работы выполнены на уже треть. Далее котел будет оснащен современной автоматикой. Агрегат будет третьим на объекте, что позволит существенно увеличить надежность теплоснабжения в этом районе.

«В этом году котельная Левобережья получит два современных котла, увеличит свои мощности в части безопасности и будет не всегда работать на пиковых нагрузках. Это позволит снизить риск аварийных ситуаций», — рассказал Максим Тихомиров.

Также в рамках программы модернизации на котельной заменят один из трех паровых котлов. Старый был запущен 50 лет назад и уже выработал свой ресурс. Сейчас он демонтирован, подрядчик устанавливает новый. Все эти работы позволят без проблем подключить строящиеся дома нового микрорайона к системе теплоснабжения.