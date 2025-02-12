Глава Дубны проверил работы по подготовке к празднованию 80-летия Победы

В городском округе Дубна идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципалитета Максим Тихомиров побеседовал с ветеранами и осмотрел несколько площадок, где пройдут мероприятия.

Глава Дубны Максим Тихомиров обсудил с ветеранами благоустройство территории мемориала Братские могилы и его окрестностей. Он также посетил несколько площадок, где жители отметят 80-летие Великой Победы, и оценил, как проходят подготовительные работы.

«С начала года оргкомитет готовит план мероприятий. Параллельно городские службы проводят работы по подготовке основных площадок, наших памятных мест, к празднику», — поделился руководитель муниципалитета.

Вокруг мемориала Братские могилы проведут кронирование, уберут сухостой и вырубят аварийные деревья в лесопарковой зоне. Помимо этого, вернут на место гранитные детали памятника, которые изъяли для реставрации, и переложат плитку.

В школе № 2 городского округа Дубна во время Великой Отечественной войны располагались полевые госпитали. Этой территории во время подготовки к празднику уделят отдельное внимание. Все мемориалы в муниципалитете ко Дню Победы приведут в порядок.