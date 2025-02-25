Глава Дубны проверил модернизацию левобережной котельной

Бригада монтажников начала работу, как только в котельную поступило первое оборудование для нового водогрейного котла. Специалисты трудятся без выходных, поэтому уже смонтирован первый блок. Скоро приступят к монтажу экранов и топочной части.

Глава Дубны отметил, что работы выполняются ответственно. Он также пообщался с коллективом предприятия.

Начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев, рассказал, что модернизацию очень ждали. «Еще в 2008 году были сделаны расчеты с учетом застройки, и мы видели, что третий котел нужен городу, что его не хватает», — отметил он.

На обновление котельной выделено при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 126 миллионов рублей. Все работы планируется завершить в 2025 году.