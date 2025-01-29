Глава Дубны проверил ход реконструкции очистных сооружений

Руководитель муниципалитета побывал на площадке, где строится новая высокотехнологичная линия. Работы выполняются подрядной организацией с опережением сроков.

Мощность очистных сооружений в Дубне в настоящее время составляет 25 тысяч кубов в сутки. Комплекс функционирует на пределе возможностей.

За лето специалисты подготовили строительную площадку для новых очистных сооружений, обустроили временные дороги, технический водопровод, смонтировали освещение. Одновременно возводятся несколько объектов будущего комплекса с передовыми решениями в области очистки и обеззараживания сточных вод.

«Все процессы максимально запараллелены. Работы идут и в будни, и в выходные. Темп набран высокий», — отметил Максим Тихомиров.

Завершить строительные работы планируется в августе следующего года. После запуска новой линии будет проведена модернизация существующей. Это позволит вдвое увеличить мощность очистных сооружений.