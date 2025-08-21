Глава Дубны провел встречу с молодыми педагогами и директорами школ округа

Перед стартом нового учебного года в Дубне состоялась традиционная встреча главы муниципалитета с педагогами. На ней обсудили существующие меры поддержки и планы на будущее.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал участникам мероприятия о главных событиях, которые в ближайшее время состоятся в муниципалитете, а также зафиксировал предложения от педагогов.

Кроме того, на встрече напомнили, что педагоги округа могут получить муниципальное жилье. Такой услугой уже пользуются 25 педагогов. Еще 48 человек получают компенсацию аренды жилья.

«Для иногородних педагогов, которые приезжают работать в наукоград, также предусмотрен муниципальный грант в размере 300 тысяч рублей единовременно», — сказал Максим Тихомиров.

