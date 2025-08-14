Детскую школу искусств в Дубне отремонтируют к 1 сентября

Ремонтные работы в Дубненской детской школе искусств на улице Флерова близятся к завершению. Строительная готовность объекта составляет около 80%.

Обновление учреждения проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Семья».

В здании завершили подготовку полов под укладку плитки и линолеума, активно проводят малярные работы в учебных классах. Параллельно осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

В административной части здания штукатурные работы выполнены на 90%. Снаружи уже появились четыре новых крыльца, а 11 августа на площадку доставили бордюрную плитку для предстоящего благоустройства прилегающей территории.

Особое внимание уделяют сохранению исторического облика здания. В рамках ремонта останутся нетронутыми растущая во дворе большая ель и памятник композитору Михаилу Глинке.

Согласно планам подрядной организации, работы должны быть завершены к 1 сентября.