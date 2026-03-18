Глава Дубны провел встречу с юными жителями наукограда

Серия мотивационных встреч молодежи с известными личностями продолжается в Дубне в рамках программы «Движения первых». Семнадцатого марта ученики школы № 7 и воспитанники детских садов встретились с руководителем муниципалитета Максимом Тихомировым.

Участники встречи с самого начала договорились общаться честно и открыто. Дети задали Максиму Тихомирову много вопросов, некоторые, по словам главы Дубны, были очень неожиданными — даже приходилось брать паузу на «подумать». Ребят интересовало, трудно ли работать главой города, какой момент для Максима Тихомирова был самым сложным в карьере и на кого он равнялся в детстве. На все вопросы дети получили детальные ответы.

«Для себя отметил, что вопросы, которые беспокоят нашу молодежь, разные — что-то касалось благоустройства города, что-то — развития молодежных проектов. Точно могу сказать, что наша молодежь амбициозная, у ребят есть планы и они любят свой город», — отметил Максим Тихомиров.

Авторам самых интересных вопросов в завершение встречи по традиции вручили подарки. Воспитанники детского сада тоже приготовили сюрприз для главы Дубны и передали ему аппликацию герба города, сделанную своими руками. Максим Тихомиров пообещал повесить подарок у себя в кабинете.