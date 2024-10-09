Глава Дубны поздравил с новосельем большеволжский совет ветеранов

Большеволжский совет ветеранов с песнями встретил главу Дубны Максима Тихомирова, который приехал поздравить активисток с новосельем. Помещения организации выделили еще весной, за лето ветераны освоились.

Руководитель муниципалитета отметил, что активисты давно обращались с просьбой о просторных теплых помещениях. В этом году мечту совета удалось исполнить.

«Помещения подготовленные, выделили дополнительную комнату для плетения сетей», — сказал Максим Тихомиров, пожелав совету успехов и поблагодарив за важную работу.