Глава Дубны поздравил с новосельем большеволжский совет ветеранов

Фото: Телеканал «360»

Большеволжский совет ветеранов с песнями встретил главу Дубны Максима Тихомирова, который приехал поздравить активисток с новосельем. Помещения организации выделили еще весной, за лето ветераны освоились.

Руководитель муниципалитета отметил, что активисты давно обращались с просьбой о просторных теплых помещениях. В этом году мечту совета удалось исполнить.

«Помещения подготовленные, выделили дополнительную комнату для плетения сетей», — сказал Максим Тихомиров, пожелав совету успехов и поблагодарив за важную работу.

Плетение маскировочных сетей для участников спецоперации является одной из главных задач ветеранов. Участницы большеволжского совета ветеранов Дубны сами решили, что будут помогать фронту, и вот уже два года стоят на защите мобилизованных бойцов.

В совете ветеранов рассказали, что работы много, поэтому они приглашают новых участников — дел хватит каждому.

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