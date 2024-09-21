Глава Дубны посетил предприятие по производству частей для летательных аппаратов

Компанию «ТехРесурс» посетил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Ему показали самое современное оборудование. Также глава муниципалитета пообщался с сотрудниками предприятия.

На предприятии создают детали для обслуживания летательных аппаратов: самолетов, вертолетов, космических аппаратов, наземной техники, морского, речного и железнодорожного транспорта.

Главе Дубны показали современное оборудование. Также он пообщался с сотрудниками — в компании их работает около 120.

«Очень приятно было открыто и по-настоящему честно поговорить о вопросах, которые есть в городе, а они точно есть. Также приятно слышать от дубненцев, что город меняется в лучшую сторону», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Также глава муниципалитета поблагодарил руководителя и коллектив компании за их важный труд и наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами.

Отметим, что в авиационной отрасли компания «ТехРесурс» работает с 2017 года. В конце августа она стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Сейчас руководство предприятия планирует построить лабораторно-производственный комплекс на территории инновационной площадки.

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