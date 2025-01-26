Глава Дубны посетил литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров принял участие в божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Божественную литургию посвятили памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца, который служил в 1569 году.

«Присоединился к особой молитве о Святой Руси, вознесенной Предстоятелем Русской Православной Церкви, крайне важной для единения всех православных христиан», — написал Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам со словом о духовной смелости и самоотречении святителя Филиппа. Глава Дубны поблагодарил патриарха Русской православной церкви и участников СВО за сохранение мира.