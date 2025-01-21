Глава Дубны оценил качество и скорость диспансеризации

Организация диспансеризации в Дубненской больнице вышла на новый уровень. Одним из первых на обследования записался глава округа Максим Тихомиров.

Год назад в учреждении здравоохранения сделали хороший косметический ремонт, закупили новое оборудование и перенесли его в одно крыло здания. Пройти диспансеризацию в Дубненской больнице можно быстро — весь процесс занимает от 20 минут до часа.

Максим Тихомиров прошел все необходимые обследования, отметив, что болеть ему некогда, как и другим сотрудникам администрации. «Мы не только занимаемся работой, мы еще занимаемся спортом, ведем активный образ жизни, поэтому очень важно следить за своим здоровьем», — сказал глава Дубны.