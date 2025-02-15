Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса

С наступлением вечера, когда рабочий день подходит к концу, в дворах города Дубна начинают собираться жители вместе с представителями администрации. На встречах обсуждаются планы по благоустройству, которые наглядно представлены на стендах. В этом году обновления коснутся практически всех аспектов дворовой инфраструктуры.

В частности, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса будет заменен асфальт, включая подходы к подъездам. Здесь также установят парковые диваны со спинками, новые урны, современные фонари, а также создадут детскую площадку и зону для воркаута. В этих двух домах проживает более тысячи человек, и на встрече с жителями были обсуждены важные вопросы, такие как сохранение существующих парковок. Одной из просьб стало приведение в порядок зеленых насаждений: удаление опасных деревьев и обрезка разросшихся кустов.

Местные жители выражают благодарность команде главы Дубны за возможность общаться в таком формате, отмечая, что это способствует конструктивному диалогу и позволяет получать ответы на вопросы непосредственно от представителей власти. Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул: «Мы взяли в работу текущие задачи и скоро вернемся, чтобы выполнить наказы жителей». Работы по благоустройству дворов планируется начать в конце весны.