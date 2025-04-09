Глава Дубны Максим Тихомиров проверил капитальный ремонт школы искусств

Глава Дубны Максим Тихомиров обошел всю школу, оценил риски и соответствие срокам проекта. Проверку начали с третьего этажа. Здесь уже заменили окна и установили перегородки с шумоизоляцией. Стены готовы к финальным работам, а фасад — к утеплению и покраске. Строители приступят к работам после укрепления фундамента.

«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений дубненцев. Приятно видеть, что подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.