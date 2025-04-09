Глава Дубны Максим Тихомиров проверил капитальный ремонт школы искусств

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава городского округа Максим Тихомиров проверил ход капитального ремонта Дубненской детской школы искусств. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к строительным работам.

Глава Дубны Максим Тихомиров обошел всю школу, оценил риски и соответствие срокам проекта. Проверку начали с третьего этажа. Здесь уже заменили окна и установили перегородки с шумоизоляцией. Стены готовы к финальным работам, а фасад — к утеплению и покраске. Строители приступят к работам после укрепления фундамента.

«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений дубненцев. Приятно видеть, что подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Максим Тихомиров осмотрел кабинеты и оценил заливку пола, а также уточнил перечень работ по электрике. На двух этажах строители уже готовы приступить к чистовой отделке. Скоро начнется монтаж кровли из металлочерепицы.

Здание Дубненской детской школы искусств построили около 70 лет назад. Обновление закончат в этом году в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

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