Глава Дубны Максим Тихомиров провел выездную встречу с жителями во дворе домов на улице Энтузиастов. Вскоре по этому адресу начнется масштабная модернизация систем теплоснабжения.

В 2024 году Дубну включили в госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения, в рамках которой в ближайшее время начнется реконструкции трех магистральных сетей. Сопутствующее ремонту отключение горячей воды больше всего коснется жителей двора на улице Энтузиастов.

«Мы впервые за последние 10 лет получили дополнительные средства на модернизацию, а это 300 миллионов — на теплосети, 200 — на котельную. Сегодня с жителями посоветовались, и они единогласно поддержали», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, летом во дворе проведут комплексное благоустройство.