Глава Дубны Максим Тихомиров передал мотовездеход для бойцов СВО

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров и депутат Мособлдумы Александр Орлов передали мотовездеход для нужд бойцов специальной военной операции. Об этом просила супруга мобилизованного, руководитель комитета семей воинов Отечества по Дубне Наталья Калугина.

Муж Натали находится в СВО уже два года, и она каждый месяц оказывает гуманитарную помощь военным. Женщина находятся на связи с администрацией, которая помогает формировать посылки для бойцов.

Сейчас супруг Натальи находится в отпуске в Дубне, и она смогла лично встретиться с ним. Он выразил благодарность за мотовездеход, отметив, что такая техника очень важна на передовой. Мотоцикл позволяет безопасно доставлять продукты бойцам по бездорожью и эвакуировать раненых в безопасную зону.

«Спасибо всем неравнодушным жителям, предприятиям города, депутатам, которые каждый день помогают мобилизованным из Дубны», — отметил Максим Тихомиров.

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