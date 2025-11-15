Глава Домодедова провела встречу с жителями села Растуново

Благоустройство сквера завершилось в селе Растуново. Какие еще необходимо провести работы жители обсудили на встрече с главой муниципалитета Евгенией Хрусталевой.

Специалисты обновили в сквере пешеходные дорожки, провели озеленение, установили лавочки и урны. Также они сделали освещение и видеонаблюдение.

Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с активными жителями и обсудила, какие еще нужны преобразования. По их запросам обустроят дополнительные пешеходные дорожки и переходы. А весной на территории сквера высадят кустарники.