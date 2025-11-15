Глава Домодедова провела встречу с жителями комплекса «Руполис-Растуново»

Качество благоустройства дворов обсудили жители Домодедова с главой муниципалитета Евгенией Хрусталевой. На встрече обозначили работы, которые предстоит провести.

В пяти дворах жилого комплекса в этом году обновили тротуары, заасфальтировали дорожки и установили новые детские площадки. Однако у жителей появлялись претензии к качеству некоторых работ.

Администрация обратилась к подрядчику и взяла на особый контроль эту ситуацию. Все недочеты устранили.

На прошедшей встрече также приняли решение разровнять грунт вокруг детских площадок и провести озеленение.

«Да, мы обязательно на весну запланировали эти работы. Сейчас если мы завезем грунт, трава все равно не взойдет», — добавил заместитель главы городского округа Домодедово Дмитрий Негорожин.

По словам Евгении Хрусталевой, важно, чтобы каждый проект благоустройства был не просто выполнен, но и соответствовал ожиданиям жителей.