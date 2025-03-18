Глава Домодедова провела встречу с женской футбольной командой округа

Вот уже более трех лет в Домодедове тренируется женская футбольная команда. Накануне с ее участницами встретилась глава городского округа Евгения Хрусталева.

Команду создала детский тренер по футболу Карина Шаповалова. Спортсменки проводят тренировки на стадионе «Авангард».

Сейчас в составе сборной 19 спортсменок. Женщины успешно совмещают развитие в футболе с карьерой, семьей и материнством.

Девушки рассказали главе муниципалитета об истории клуба и поделились своими достижениями. Так, команда уже приняла участие в 33 турнирах, в том числе во всероссийских и международных.

Накануне они стали серебряными призерами «Кубка футбольных мам». Турнир Football Woman Cup впервые состоялся в городском округе Домодедово.

«Спасибо каждой за встречу и интересный разговор. Вы вдохновляете и восхищаете. Болеем за вас всем округом!» — сказала Евгения Хрусталева.