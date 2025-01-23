Первый всероссийский турнир по женскому футболу прошел в Домодедове
Турнир Football Woman Cup впервые состоялся в городском округе Домодедово. Участниками стали 22 команды футболистов со всей России.
Матчи прошли на крытом футбольном манеже стадиона «Авангард». На соревнования приехали спортсменки из Брянска, Владимира, Москвы и Московской области, Мурома, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Их разделили по дивизионам и группам.
Домодедово представляли сразу две команды «Авангард» и «Авангард-2». Они заняли первое место в третьем дивизионе и второе место в первом дивизионе.
«От всей души поздравляю наших „футбольных мам“ и их тренера Карину Шаповалову с достойными результатами. Домодедовцы гордятся вашей силой воли и тяге к победе. За три года тренировок вы показали впечатляющие спортивные достижения. Так держать! Поздравляю!» — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Отметим, что Домодедовская футбольная арена впервые приняла такой масштабный турнир.
«Хорошо, когда молодые люди, дети занимаются спортом. Спорт — это здоровье. Это успех. В стране это набирает большую популярность», — отметил директор городского стадиона «Авангард», муниципальный депутат Владимир Редькин.