Глава Дмитровского округа возглавил призывную комиссию

Военный комиссар полковник Михаил Фотин рассказал, что в проведении призыва есть изменения. Теперь он проводится круглогодично, но отправка в войска происходит в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Все повестки с требованием явиться в военный комиссариат теперь приходят только в электронном виде. На явку дается семь суток. Неявка без уважительной причины автоматически влечет за собой штраф от 10 до 30 тысяч рублей и наложение ограничений на ряд прав, например, на управление автомобилем и выезд за границу.

«В целом призывники — а это юноши от 18 до 30 лет — не игнорируют вызов в военный комиссариат, проходят необходимое тестирование и медицинское обследование. С теми, кто уклоняется от визитов, плотно работают сотрудники УМВД России „Дмитровское“, выявляя и доставляя их к нам», — сказал полковник Фотин.

После проверки документов, профтестирования и медкомиссии, где каждого призывника осматривают врачи и при необходимости направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза, юноша является на заседание призывной комиссии. Председатель комиссии Михаил Шувалов расспрашивал каждого призывника о том, где он учился, какую специальность приобрел, где хотел бы проходить службу и какие имеет планы на будущее. Юноши с удовольствием рассказывали о себе.

Парням, признанным годными к службе в армии, Михаил Шувалов со словами добрых напутствий вручил повестки для отправки в войска.

«Служба в армии нужна каждому юноше. Это помогает стать взрослее и самостоятельнее. После нее ребята успешно строят свою жизнь: поступают в вузы, заводят семьи, делают хорошую карьеру в разных сферах и достойно трудятся на благо нашей великой страны. Честно служить Родине — это главное достоинство каждого настоящего мужчины!» — сказал Михаил Шувалов.