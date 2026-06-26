Глава Дмитровского округа проверил реконструкцию Рогачевского моста
В Дмитрове продолжается масштабная реконструкция через канал имени Москвы. Новая двухполосная конструкция заменит старый Рогачевский переход, построенный еще в 1930-х годах.
Старый Рогачевский мост долгое время был одной из проблемных точек транспортной системы Дмитровского округа. Узкий двухполосный переход не справлялся с растущим потоком машин, а из-за ремонтных работ и перекрытий в этом месте регулярно образовывались многокилометровые заторы. Реконструкция моста охватывает участок протяженностью 3,3 километра. Дорогу расширят до четырех полос, а на месте железнодорожного переезда Савеловского направления появится двухполосный путепровод.
«На сегодняшний момент выполнены работы по сооружению мостовых опор, их всего четыре на этом объекте, работы по устройству броневидных столбов по разделительным стенкам наводящих конструкций. Собрано порядка 450 тонн металла. Монтаж пролетных строений продолжается по графику. И мы надеемся, что закончим в августе», — рассказал директор АО «Мостоотряд-90» Олег Зимерев.
Одновременно разворачиваются работы на подходах к мосту. На берегах уже завершили устройство насыпей, продолжается формирование съездов и дренажа. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей, а также строительство дополнительной инфраструктуры. На объекте одновременно трудятся около 200 специалистов и задействовано более 40 единиц специальной техники. Мостовики работают в две смены, круглосуточно — такой режим позволяет выдерживать заявленные сроки.
«Темпы строительства — прекрасно, но в любом случае есть технические вопросы, которые требуют нашего вмешательства, в том числе муниципалитета и губернатора региона. Будем в ближайшее время проводить совещание для того, чтобы ускорить сроки строительства нашего моста, чтобы как можно быстрее открыть по нему движение. Этот мост является критически важным для наших автомобилистов», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Полное завершение всего проекта запланировано на 2029 год. После того, как старое сооружение разберут, на его месте планируют построить еще один двухполосный мост. А фрагмент конструкции 30-х годов хотят сохранить как памятник советскому мостостроению — его установят в небольшом сквере неподалеку.