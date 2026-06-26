Глава Дмитровского округа проверил реконструкцию Рогачевского моста

Старый Рогачевский мост долгое время был одной из проблемных точек транспортной системы Дмитровского округа. Узкий двухполосный переход не справлялся с растущим потоком машин, а из-за ремонтных работ и перекрытий в этом месте регулярно образовывались многокилометровые заторы. Реконструкция моста охватывает участок протяженностью 3,3 километра. Дорогу расширят до четырех полос, а на месте железнодорожного переезда Савеловского направления появится двухполосный путепровод.

«На сегодняшний момент выполнены работы по сооружению мостовых опор, их всего четыре на этом объекте, работы по устройству броневидных столбов по разделительным стенкам наводящих конструкций. Собрано порядка 450 тонн металла. Монтаж пролетных строений продолжается по графику. И мы надеемся, что закончим в августе», — рассказал директор АО «Мостоотряд-90» Олег Зимерев.

Одновременно разворачиваются работы на подходах к мосту. На берегах уже завершили устройство насыпей, продолжается формирование съездов и дренажа. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей, а также строительство дополнительной инфраструктуры. На объекте одновременно трудятся около 200 специалистов и задействовано более 40 единиц специальной техники. Мостовики работают в две смены, круглосуточно — такой режим позволяет выдерживать заявленные сроки.