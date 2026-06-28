Глава Дмитровского округа проверил новые тротуары в Новосинькове

25 июня Михаил Шувалов во время еженедельного объезда территории оценил выполненные работы. В поселке завершается обустройство новых пешеходных маршрутов в рамках губернаторской программы «Пешком».

Новые тротуары появились в районе домов № 29, 30, 31 и 32. Сейчас подрядчик завершает последние работы и устраняет замечания. Дорожки выполнены с учетом доступной среды: обустроены удобные съезды и заниженный бордюрный камень для колясок, маломобильных граждан и велосипедистов.

Заместитель главы округа Юрий Головков отметил, что вопрос о необходимости тротуаров неоднократно поднимали жители на встречах в формате выездной администрации.

Михаил Шувалов поручил удалить аварийные сухостойные деревья у домов № 30 и № 31. Жители поблагодарили администрацию за благоустройство двора у дома № 44 — там подсыпали проблемные участки, расчистили территорию и установили искусственные неровности для безопасности.

Жители также попросили обновить детскую площадку — глава округа поручил проработать включение двора в программу комплексного благоустройства на следующий год.

Обсудили и другие вопросы. Так, на водозаборном узле установили станцию обезжелезивания, сейчас идут пусконаладочные работы. В этом году в округе по программе «Пешком» преобразуют 17 «народных троп» в современные маршруты с твердым покрытием.

Работы по развитию пешеходной инфраструктуры продолжаются и остаются важным направлением благоустройства.