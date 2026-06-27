Глава Дмитровского округа проверил капремонт детского сада «Аленушка»

Капитальный ремонт учреждения в центре Дмитрова выполнен на 65%. 25 июня Михаил Шувалов оценил, как продвигаются общестроительные работы на объекте.

Практически завершен ремонт фасада, ведутся монтаж сантехники, разводка систем отопления и электроснабжения, началась чистовая отделка помещений. Благоустройство территории выполнено более чем наполовину. Ежедневно на объекте трудятся 50 рабочих и одна единица техники.

Глава округа вместе с генеральным директором подрядной организации Александром Рожко осмотрел помещения и прилегающую территорию. Подрядчик подтвердил, что поставка оборудования для пищеблока начнется в ближайшее время, завершить работы планируют к середине августа. Затем объект пройдет приемку.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко отметила, что модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Ремонт позволит обновить здание и создать для детей и педагогов безопасную, удобную и современную среду.

Михаил Шувалов подчеркнул, что «Аленушка» — важный объект для центральной части Дмитрова, и задача — обеспечить качественное завершение работ, чтобы уже в этом году обновленный сад принял воспитанников.