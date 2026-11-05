Глава Дмитровского округа поздравил приставов с профессиональным праздником

Главу округа встретил начальник отделения, капитан внутренней службы Руслан Музаев. Он рассказал о коллективе, в котором в основном работают женщины, и об особенностях деятельности отделения.

Михаил Шувалов поблагодарил сотрудников за результаты работы и отметил сложность их профессиональных задач. Он отметил, что работа судебного пристава — это не только закон и документы, но и умение слышать людей, находить нужные слова и сохранять выдержку даже в непростых ситуациях.

«За каждой вашей задачей стоят конкретные решения и человеческие судьбы, поэтому ваша аккуратность и принципиальность особенно важны», — подчеркнул он.

В ходе визита Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам отделения: Екатерине Дзюбак, Алене Пулукчу, Ольге Щербачевой, Юлии Стрельченко, Айсулуу Казаковой, Любови Гардениной, Ирине Кофейниковой и Софье Рассказовой.