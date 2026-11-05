Глава Дмитровского округа поздравил приставов с профессиональным праздником
Накануне Дня судебного пристава России Михаил Шувалов посетил Дмитровское районное отделение судебных приставов Московской области. Он вручил сотрудникам службы благодарственные письма.
Главу округа встретил начальник отделения, капитан внутренней службы Руслан Музаев. Он рассказал о коллективе, в котором в основном работают женщины, и об особенностях деятельности отделения.
Михаил Шувалов поблагодарил сотрудников за результаты работы и отметил сложность их профессиональных задач. Он отметил, что работа судебного пристава — это не только закон и документы, но и умение слышать людей, находить нужные слова и сохранять выдержку даже в непростых ситуациях.
«За каждой вашей задачей стоят конкретные решения и человеческие судьбы, поэтому ваша аккуратность и принципиальность особенно важны», — подчеркнул он.
В ходе визита Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам отделения: Екатерине Дзюбак, Алене Пулукчу, Ольге Щербачевой, Юлии Стрельченко, Айсулуу Казаковой, Любови Гардениной, Ирине Кофейниковой и Софье Рассказовой.