Глава Дмитровского округа посетил завод по переработке молока

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов и депутат Государственной думы Ирина Роднина побывали с рабочим визитом на предприятии агропромышленного холдинга «Братья Чебурашкины». Гости ознакомились с высокотехнологичным производственным циклом и оценили качество продукции.

Генеральный директор холдинга Владислав Чебурашкин в ходе экскурсии рассказал о работе завода. Компания, которая уже 12 лет работает в Дмитровском округе, осуществляет полный цикл производства — от выращивания кормов до поставки готовой молочной продукции в розничные сети.

Строгий контроль на каждом этапе, использование инновационного оборудования и соблюдение высочайших стандартов обеспечивают натуральность, безопасность и отличные вкусовые качества всей продукции. Объем выпуска молочной продукции в 2025 голу превысил 7,2 миллиона килограммов. На предприятии трудятся 172 сотрудника, в том числе 113 жителей Дмитровского округа.

Михаил Шувалов вручил Владиславу Чебурашкину благодарственное письмо и поблагодарил коллектив завода. «Высокотехнологичное, работающее по самым высоким стандартам предприятие — это вы. Я горжусь, что такое производство находится в нашем округе», — подчеркнул глава Дмитровского округа.