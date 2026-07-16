Глава Дмитровского округа посетил производство автокаров

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов побывал на уникальном предприятии «Конкордия» в Заречной части Дмитрова. Предприятие, где собирают автокары и электроавтомобили специального назначения, работает на российском рынке уже 11 лет.

Генеральный директор «Конкордии» Алексей Михеев рассказал главе округа о деятельности предприятия. Модельный ряд техники насчитывает 20 видов — это не только классические гольфкары, но и миниэлектробусы, грузовики с узкой колеей, а также специализированные машины для ЖКХ. Компания выполняет как индивидуальные заказы, так и крупные государственные контракты.

Михаил Шувалов побывал во всех цехах предприятия и увидел полный цикл сборки техники — от сварки рамы до покраски, установки оборудования и электрики вплоть до полной готовности к эксплуатации.

Сейчас специалисты «Конкордии» завершают сборку уникального полицейского электромобиля. Машина вмещает четырех сотрудников, оснащена отделением для задержанных, а узкая база позволяет ей передвигаться по тротуарам, не нарушая целостность газонов и клумб. В ближайшее время электромобиль отправится на испытания.

Особая гордость предприятия — полностью российские комплектующие и собственные ноу-хау. Инженеры «Конкордии» разработали аккумуляторы, работающие на отечественных морозах до 10 часов без подзарядки, системы безопасности, контроллеры, программное обеспечение, стекла с УФ-фильтрами.

Михаил Шувалов лично протестировал несколько электромобилей. Особый интерес у главы округа вызвали машины для ЖКХ — он подробно расспросил об их функционале и надежности.

«Испытываю только гордость от того, что в Дмитровском округе есть столько успешных предприятий, где трудятся очень талантливые люди, влюбленные в свое дело. И что у нас разрабатывается немало продукции, аналогов которой нет нигде в стране», — отметил глава Дмитровского округа.