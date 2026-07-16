Глава Дмитровского округа посетил лодочную фабрику

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов побывал с рабочим визитом на «Фабрике лодок». Производство полного цикла по выпуску алюминиевых катеров и лодок для рыбалки и отдыха начало работу в Дмитрове в 2019 году и практически сразу завоевало российский рынок.

В структуру предприятия входят собственное проектное бюро, участки полной сборки с монтажом всей электрики, современная покрасочная камера и швейный цех, где шьют ходовые тенты. Технический директор компании Эрнест Якоб провел для Михаила Шувалов экскурсию по производственным цехам и подробно рассказал о том, как происходит конструирование лодок, изготовление корпусов и испытания с чек-листом, включающим более 700 пунктов.

Особая гордость предприятия — самая быстрая в стране лодка ФЛ-47 длиной 4,7 метра, полностью разработанная инженерами компании. «Фабрика лодок» планирует расширение ассортимента, в том числе выпуск лодок нижнего ценового сегмента, и производство прогулочных кабин.

«Это предприятие — яркий пример того, что в нашем округе производится высококачественная российская продукция, пользующаяся спросом и успехом у населения. Таким предприятиям мы всегда в помощь и желаем только успехов и процветания», — отметил Михаил Шувалов.